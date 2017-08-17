Компанія Juniper Research оприлюднила прогноз по світовому ринку "розумних" наручних годинників на найближчі роки: попит на ці пристрої буде стійко зростати.
Дивися повний текст Чотири компанії контролюють більш ніж половину ринку смарт-годинників.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 08:37
Чотири компанії контролюють більш ніж половину ринку...
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Дивися повний текст Чотири компанії контролюють більш ніж половину ринку смарт-годинників.
Додано: Нед 24 лют, 2019 08:37
Часы должны быть водонепроницаемыми и одной зарядки должно хватать на долго. В этом плане мне нравятся гармины феникс с сапфировым стеклом и титановым корпусом - на 40 дней заряда. Из дешевых - сяоми на 21 день заряда. А всякие гнусмасы на один-два дня - это неудобные игрушки.
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