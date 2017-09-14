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Нові тарифи: скільки платять
в різних містах (інфографіка)

Нові тарифи: скільки платять в різних містах (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 08:48

Нові тарифи: скільки платять в різних містах (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Лютий боляче вдарив по гаманцю багатьох українців.

Дивися повний текст Нові тарифи: скільки платять в різних містах (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 08:49

Зачет. Взяли Київ з середньою зарплатою 16000грн. І доказують що комуналка всього то 12 відсотків. А не хочуть взяти інше не обласне місто з середньою зарплатою 6000грн. І тарифами аналогічними.
Дикий не Дикий
 
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