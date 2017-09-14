Лютий боляче вдарив по гаманцю багатьох українців.
Дивися повний текст Нові тарифи: скільки платять в різних містах (інфографіка).
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Додано: Нед 24 лют, 2019 08:48
Нові тарифи: скільки платять в різних містах (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові тарифи: скільки платять в різних містах (інфографіка).
Додано: Нед 24 лют, 2019 08:49
Зачет. Взяли Київ з середньою зарплатою 16000грн. І доказують що комуналка всього то 12 відсотків. А не хочуть взяти інше не обласне місто з середньою зарплатою 6000грн. І тарифами аналогічними.
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