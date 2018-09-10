Про це заявляє автоюрист Єгор Штокалов.
Дивися повний текст Щорічна перездача на водійські \"права\" - думка юриста.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 11:18
Щорічна перездача на водійські "права" - думка юриста
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щорічна перездача на водійські \"права\" - думка юриста.
Додано: Нед 24 лют, 2019 11:32
Проблеми не існує в принципі - посилання на "деяких активістів" еквівалентне посиланню на напис на паркані.
Додано: Нед 24 лют, 2019 12:14
Таке може ініціювати тільки мвс і мінздрав.Зацікавленість-хабарі.Не треба писати дурню про "активістів.
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