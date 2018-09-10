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Щорічна перездача на водійські
"права" - думка юриста

Щорічна перездача на водійські "права" - думка юриста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 11:18

Щорічна перездача на водійські "права" - думка юриста

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявляє автоюрист Єгор Штокалов.

Дивися повний текст Щорічна перездача на водійські \"права\" - думка юриста.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 11:18

еще одна кормушка...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 11:32

Проблеми не існує в принципі - посилання на "деяких активістів" еквівалентне посиланню на напис на паркані.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 12:14

Таке може ініціювати тільки мвс і мінздрав.Зацікавленість-хабарі.Не треба писати дурню про "активістів.
sena_2008atp
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