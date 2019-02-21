Великі автовиробники в найближчі роки планують випустити на ринок багато нових електромобілів.
Дивися повний текст Електромобілі Audi, які з'являться в 2019-2021 роках.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 12:08
Електромобілі Audi, які з'являться в 2019-2021 роках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілі Audi, які з'являться в 2019-2021 роках.
Додано: Нед 24 лют, 2019 12:08
Интересно было бы для сравнения видеть статистику по электромобилям с ЗАЗ и ЛуАЗ.
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