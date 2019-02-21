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Електромобілі Audi, які
з'являться в 2019-2021 роках

Електромобілі Audi, які з'являться в 2019-2021 роках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 12:08

Електромобілі Audi, які з'являться в 2019-2021 роках

Пропонуємо до обговорення:
Великі автовиробники в найближчі роки планують випустити на ринок багато нових електромобілів.

Дивися повний текст Електромобілі Audi, які з'являться в 2019-2021 роках.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 12:08

Интересно было бы для сравнения видеть статистику по электромобилям с ЗАЗ и ЛуАЗ.
Kudrjavuy
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