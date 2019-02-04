Про це повідомляє Мінекономрозвитку
Дивися повний текст Мінекономрозвитку повідомило, хто їде в Україну.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 12:50
Мінекономрозвитку повідомило, хто їде в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку повідомило, хто їде в Україну.
Додано: Нед 24 лют, 2019 12:51
А это туристы или наши заробитчане, которые вынужденны въезжать по загранпаспортам других государств ?
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