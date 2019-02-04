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Мінекономрозвитку повідомило,
хто їде в Україну

Мінекономрозвитку повідомило, хто їде в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 12:50

Мінекономрозвитку повідомило, хто їде в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінекономрозвитку

Дивися повний текст Мінекономрозвитку повідомило, хто їде в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 12:51

А это туристы или наши заробитчане, которые вынужденны въезжать по загранпаспортам других государств ?
civ
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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