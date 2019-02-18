В Україні через трудову міграцію на ринку назріває кадровий голод.
Дивися повний текст За що звільняють українців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лют, 2019 17:41
За що звільняють українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За що звільняють українців.
Додано: Нед 24 лют, 2019 17:42
Основная причина увольнений: не уровень зарплат, а атмосфера в коллективе;
Чаще всего украинцы увольняются из-за низких зарплат
интересная логика у автора
Додано: Нед 24 лют, 2019 18:13
Re: За що звільняють українців
Логика есть -- часто у руководства понятие - работа по специальности - отсутствует. У нас дизайнерка уволилась с предыдущего места из за того что начальство могло и матом поорать и курьером на почту корреспонденцию отправить поносить, пределом было сокращение уборшицы и предложение выходить по субботам убирать контору.. начальство было послано)) и работа поменяна..
|