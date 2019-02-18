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За що звільняють українців

За що звільняють українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 17:41

За що звільняють українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні через трудову міграцію на ринку назріває кадровий голод.

Дивися повний текст За що звільняють українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 17:42

Основная причина увольнений: не уровень зарплат, а атмосфера в коллективе;

Чаще всего украинцы увольняются из-за низких зарплат

интересная логика у автора
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 18:13

Re: За що звільняють українців

  yurii_kruhlov написав:интересная логика у автора
Логика есть -- часто у руководства понятие - работа по специальности - отсутствует. У нас дизайнерка уволилась с предыдущего места из за того что начальство могло и матом поорать и курьером на почту корреспонденцию отправить поносить, пределом было сокращение уборшицы и предложение выходить по субботам убирать контору.. начальство было послано)) и работа поменяна..
Джон
 
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