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Топ-5 найбільш
«електромобільних» країн

Топ-5 найбільш «електромобільних» країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 17:57

Топ-5 найбільш «електромобільних» країн

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2018 року найбільш електромобільна країна — Китай, бренд — Tesla, модель Tesla Model 3.

Дивися повний текст Топ-5 найбільш «електромобільних» країн.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 17:57

Вони їх що, в штуках міряють, а не у відсотках від загальної кількості авто?
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