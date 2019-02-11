За підсумками 2018 року найбільш електромобільна країна — Китай, бренд — Tesla, модель Tesla Model 3.
Дивися повний текст Топ-5 найбільш «електромобільних» країн.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 17:57
Топ-5 найбільш «електромобільних» країн
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Дивися повний текст Топ-5 найбільш «електромобільних» країн.
Додано: Нед 24 лют, 2019 17:57
Вони їх що, в штуках міряють, а не у відсотках від загальної кількості авто?
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