Разом з цим було прийнято рішення про результати здійснення повної перевірки електронної декларації, а також про продовження терміну повної перевірки декларацій ще 14 осіб.
Дивися повний текст НАЗК перевірить декларацію Омельченка.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 19:25
НАЗК перевірить декларацію Омельченка
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Дивися повний текст НАЗК перевірить декларацію Омельченка.
Додано: Нед 24 лют, 2019 19:25
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