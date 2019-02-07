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НАЗК перевірить
декларацію Омельченка

НАЗК перевірить декларацію Омельченка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 19:25

НАЗК перевірить декларацію Омельченка

Пропонуємо до обговорення:
Разом з цим було прийнято рішення про результати здійснення повної перевірки електронної декларації, а також про продовження терміну повної перевірки декларацій ще 14 осіб.

Дивися повний текст НАЗК перевірить декларацію Омельченка.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 19:25

Заступник голови Солом’янського районного суду
м. Києва Оксюта Тарас Григорович і помічник голови суду Томай Н. Ю. перешкоджають виконанню постановлених ухвал суду https://proisvol.info/2019/02/24/oksyut ... xval-sudu/
igor_brodskiy
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