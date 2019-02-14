|
|
Київ став найдешевшим європейським містом для туристів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лют, 2019 21:14
Пропонуємо до обговорення:
Гамбург - найдорожчий
Дивися повний текст Київ став найдешевшим європейським містом для туристів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87516
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лют, 2019 21:28
Миздабулы
-
vitali_kalinin
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 24.11.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор