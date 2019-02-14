RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ став найдешевшим
європейським містом для туристів

Київ став найдешевшим європейським містом для туристів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 21:14

Київ став найдешевшим європейським містом для туристів

Пропонуємо до обговорення:
Гамбург - найдорожчий

Дивися повний текст Київ став найдешевшим європейським містом для туристів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87516
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 21:28

Миздабулы
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 24.11.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому руйнується траса Київ-Одеса: "Укравтодор" пояснив 1, 2, 3
R2 » Чет 21 лют, 2019 12:13
21 1306
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 15:38
vitali_kalinin
Найприбутковішим міжнародним поїздом в 2018 став...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 11:21
1 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 11:22
Watcher
Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів та...
R2 » Сер 13 лют, 2019 22:32
2 81
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 08:51
w1961

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.