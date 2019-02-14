RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Жителів столиці стає все
більше: звідки їдуть

Жителів столиці стає все більше: звідки їдуть
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 23:39

Жителів столиці стає все більше: звідки їдуть

Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік офіційних киян стало на 17 тисяч більше.

Дивися повний текст Жителів столиці стає все більше: звідки їдуть.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 23:39

То що, затаритися на всі бетоном в Куйові? Буіттокадаражать?
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 24.05.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше...
R2 » Суб 23 лют, 2019 13:44
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 13:44
Джон
У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
R2 » Чет 21 лют, 2019 08:22
5 221
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 22:22
ruvex
Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:35
45 2206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 15:17
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11703)
24.02.2019 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.