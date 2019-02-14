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Жителів столиці стає все більше: звідки їдуть
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 лют, 2019 23:39
Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік офіційних киян стало на 17 тисяч більше.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 23:39
То що, затаритися на всі бетоном в Куйові? Буіттокадаражать?
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