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Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лют, 2019 09:03
Пропонуємо до обговорення:
Все більше автовиробників дозволяють собі звертатися до культових моделей, а Volkswagen готується відродити аж три такі. Все нове — це добре забуте старе, а електромобілі — найкращий засіб для повернення старих традицій в новому образі.
Дивися повний текст Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися на ринок
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Додано: Пон 25 лют, 2019 09:03
О чем информация?Какие четыре модели?
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Додано: Пон 25 лют, 2019 09:57
"Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися на ринок"
"а Volkswagen готується відродити аж три такі"
И хоть бы одну назвали...
Вы там с бодуняки что-ли?
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