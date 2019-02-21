RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чотири культові Volkswagen
можуть незабаром повернутися...

Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 09:03

Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися...

Пропонуємо до обговорення:
Все більше автовиробників дозволяють собі звертатися до культових моделей, а Volkswagen готується відродити аж три такі. Все нове — це добре забуте старе, а електромобілі — найкращий засіб для повернення старих традицій в новому образі.

Дивися повний текст Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися на ринок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87519
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 09:03

О чем информация?Какие четыре модели?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 09:57

"Чотири культові Volkswagen можуть незабаром повернутися на ринок"

"а Volkswagen готується відродити аж три такі"

И хоть бы одну назвали...

Вы там с бодуняки что-ли?
ALexxxS
 
Повідомлень: 778
З нами з: 23.04.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чотири компанії контролюють більш ніж половину ринку...
R2 » Нед 24 лют, 2019 08:37
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лют, 2019 08:37
-rx-
У столиці знову можуть підняти тарифи на тепло і...
R2 » Чет 21 лют, 2019 08:22
5 224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 22:22
ruvex
Українці можуть поскаржитися на тарифи за газ та світло...
R2 » Чет 21 лют, 2019 21:12
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 21:14
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (117)
25.02.2019 10:01
Monobank (12426)
25.02.2019 09:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.