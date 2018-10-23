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Газ для промисловості
подешевшає на 15%

Газ для промисловості подешевшає на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 09:13

Газ для промисловості подешевшає на 15%

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна ціна на природний газ для промислових споживачів знижена на 15% порівняно з лютим.

Дивися повний текст Газ для промисловості подешевшає на 15%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 09:13

Ух, как же хорошо жить по-новому. Для населения цены вверх, для промышленности вниз.
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