Мінімальна ціна на природний газ для промислових споживачів знижена на 15% порівняно з лютим.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 09:13
Газ для промисловості подешевшає на 15%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ для промисловості подешевшає на 15%.
Додано: Пон 25 лют, 2019 09:13
Ух, как же хорошо жить по-новому. Для населения цены вверх, для промышленности вниз.
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