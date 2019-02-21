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За перші 2 тижні валютної
лібералізації українці 285...

За перші 2 тижні валютної лібералізації українці 285...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 10:01

За перші 2 тижні валютної лібералізації українці 285...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен четвертий інвестує кошти у США.

Дивися повний текст За перші 2 тижні валютної лібералізації українці 285 разів інвестували кошти за кордон - дані ПриватБанку.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 10:02

т.е. даже мелочь по 50тевро уже выводим в иностранные банки и все радуются :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 11:09

  PUnder написав:т.е. даже мелочь по 50тевро уже выводим в иностранные банки и все радуются :)

в Украине это называется инвестиция, главное правильно слово подобрать ;)
Cactus
 
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