Кожен четвертий інвестує кошти у США.
Дивися повний текст За перші 2 тижні валютної лібералізації українці 285 разів інвестували кошти за кордон - дані ПриватБанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лют, 2019 10:01
За перші 2 тижні валютної лібералізації українці 285...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перші 2 тижні валютної лібералізації українці 285 разів інвестували кошти за кордон - дані ПриватБанку.
Додано: Пон 25 лют, 2019 10:02
т.е. даже мелочь по 50тевро уже выводим в иностранные банки и все радуются :)
Додано: Пон 25 лют, 2019 11:09
|