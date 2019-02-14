В березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію
Дивися повний текст Пенсіонерам одноразово виплатять 2410 гривень компенсації.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 11:04
Пенсіонерам одноразово виплатять 2410 гривень компенсації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонерам одноразово виплатять 2410 гривень компенсації.
Додано: Пон 25 лют, 2019 11:05
Нужно выборы проводить каждый год, а не раз в 5 лет.
Тогда и компенсации будут каждый год, и индексации не будут забывать делать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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