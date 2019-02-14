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Пенсіонерам одноразово виплатять
2410 гривень компенсації

Пенсіонерам одноразово виплатять 2410 гривень компенсації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 11:04

Пенсіонерам одноразово виплатять 2410 гривень компенсації

Пропонуємо до обговорення:
В березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 11:04

бла...бла...бла... сколько пенсионеров получит, сумму в студию!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 11:05

Нужно выборы проводить каждый год, а не раз в 5 лет.
Тогда и компенсации будут каждый год, и индексации не будут забывать делать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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