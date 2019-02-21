Про це повідомили у Держстатистики.
Дивися повний текст Українці стали частіше літати.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 11:13
Українці стали частіше літати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали частіше літати.
Додано: Пон 25 лют, 2019 11:13
в этом году 2 раза поднимут стоимость на ж/д. Так что еще больше летать станут.
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