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Українці стали частіше літати

Українці стали частіше літати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 11:13

Українці стали частіше літати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Держстатистики.

Дивися повний текст Українці стали частіше літати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 11:13

в этом году 2 раза поднимут стоимость на ж/д. Так что еще больше летать станут.
jr_diava88
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