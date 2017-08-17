Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками уряду з питань індексації пенсій.
Дивися повний текст Пільговий період: \"євробляхи\" розмитнились на 13,5 мільярда гривень.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 12:02
Пільговий період: "євробляхи" розмитнились на 13,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільговий період: \"євробляхи\" розмитнились на 13,5 мільярда гривень.
Додано: Пон 25 лют, 2019 12:03
Логичней было бы пустить их на дороги, по которым этим машинам теперь ездить.
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