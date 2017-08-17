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Пільговий період: "євробляхи"
розмитнились на 13,5...

Пільговий період: "євробляхи" розмитнились на 13,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 12:02

Пільговий період: "євробляхи" розмитнились на 13,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками уряду з питань індексації пенсій.

Дивися повний текст Пільговий період: \"євробляхи\" розмитнились на 13,5 мільярда гривень.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 12:03

Логичней было бы пустить их на дороги, по которым этим машинам теперь ездить.
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