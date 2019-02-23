Представники України візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника компанії Science Technology (Саудівська Аравія).
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Додано: Пон 25 лют, 2019 12:10
Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного...
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Дивися повний текст Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника.
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