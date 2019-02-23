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Українці візьмуть участь у
розробці нового безпілотного...

Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 12:10

Українці візьмуть участь у розробці нового безпілотного...

Пропонуємо до обговорення:
Представники України візьмуть участь у розробці нового безпілотного бомбардувальника компанії Science Technology (Саудівська Аравія).

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