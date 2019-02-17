Наразі найбільша частка ІТ-підприємців знаходиться у Харківський, Київській та Львівській областях.
Дивися повний текст Кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 12:40
Кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки
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Дивися повний текст Кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки.
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