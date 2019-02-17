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Кількість ФОП в ІТ-сфері
зросла на 45% за три роки

Кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 12:40

Кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки

Пропонуємо до обговорення:
Наразі найбільша частка ІТ-підприємців знаходиться у Харківський, Київській та Львівській областях.

Дивися повний текст Кількість ФОП в ІТ-сфері зросла на 45% за три роки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 12:40

и какова часть из этих тишников спецы по обналу ?
морда
 
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