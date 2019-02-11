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У ВР взялися за
платіжки на газ

У ВР взялися за платіжки на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:21

У ВР взялися за платіжки на газ

Пропонуємо до обговорення:
У ВР розроблено проект постанови щодо заходів для припинення "необгрунтованого нарахування" платежів за газ побутовим споживачам. Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій.

Дивися повний текст У ВР взялися за платіжки на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:22

1.Никакого решения в ноябре никто не принимал.Это было пиар-выступление гроцмана,который рвал рубаху и грозил дать по рукам.Но судя по тому,что приписывают и по сегодняшний день никто и не собирался ничего делать.
2.Было бы реальное желание вопрос решили бы за неделю.Правительству под руководством того же гроцмана просто нужно отменить одно постановление от 2004г.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29

А в чём проблема? Мне в феврале пришла платёжка с нормой потребления 3,3 куб.м. на человека по цене 8,5 грн вместо прежних 7 грн. Мелочь какая-то.
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:44

avk явно в киеве живёт. А как тебе в райцентре (3 человека * 18,3 куб.м * 8,55 грн) = 469,40 грн. Как думаешь, в чём проблема?
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