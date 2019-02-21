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Набрали чинності зміни до
Положення про ведення касових...

Набрали чинності зміни до Положення про ведення касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:26

Набрали чинності зміни до Положення про ведення касових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС.

Дивися повний текст Набрали чинності зміни до Положення про ведення касових операцій у гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:26

Это повод для коррупции. По сути изменений мало. Косметические. Кассовые операции всегда были дойной коровой гфс
lilikovi4
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