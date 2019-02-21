Про це повідомила прес-служба ГУ ДФС.
Дивися повний текст Набрали чинності зміни до Положення про ведення касових операцій у гривні.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 13:26
Набрали чинності зміни до Положення про ведення касових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрали чинності зміни до Положення про ведення касових операцій у гривні.
Додано: Пон 25 лют, 2019 13:26
Это повод для коррупции. По сути изменений мало. Косметические. Кассовые операции всегда были дойной коровой гфс
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