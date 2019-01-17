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Українська авіакомпанія
отримає літак Boeing 737 Max

Українська авіакомпанія отримає літак Boeing 737 Max
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29

Українська авіакомпанія отримає літак Boeing 737 Max

Пропонуємо до обговорення:
Boeing закінчив будівництво авіалайнера нового покоління для МАУ

Дивися повний текст Українська авіакомпанія отримає літак Boeing 737 Max.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29

Видимо у МАУ все же не так плохи, раз 3 самолета заказали.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 14:19

Да самолеты обычно не покупают.
Уж больно они дорогие.
Самолеты обычно в лизинг берут. С лизингом нормальная схема.
Вообщем там все не так выглядит, как кажется на первый взгляд. :)
"этот жжж не спроста" (Пух) :)
Yura_Gag
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