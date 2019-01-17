Boeing закінчив будівництво авіалайнера нового покоління для МАУ
Дивися повний текст Українська авіакомпанія отримає літак Boeing 737 Max.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29
Українська авіакомпанія отримає літак Boeing 737 Max
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Дивися повний текст Українська авіакомпанія отримає літак Boeing 737 Max.
Додано: Пон 25 лют, 2019 14:19
Да самолеты обычно не покупают.
Уж больно они дорогие.
Самолеты обычно в лизинг берут. С лизингом нормальная схема.
Вообщем там все не так выглядит, как кажется на первый взгляд.
"этот жжж не спроста" (Пух)
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