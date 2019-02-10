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НБУ у березні проведе аукціон
з продажу нерозрізаних...

НБУ у березні проведе аукціон з продажу нерозрізаних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29

НБУ у березні проведе аукціон з продажу нерозрізаних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст НБУ у березні проведе аукціон з продажу нерозрізаних аркушів банкнот.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29

Кто скажет... зачем они нужны?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:50

Ну как бы якобы коллекционеры собирают это.
Яко бы в листе стоимость купюр идет больше номинала.
В рамку эти листы вставляют и на стену вешают.
Ну наверное человек позиционирует себя перед товарищами что он на "темной стороне силы".
Ну типа икона такая.
Наверное. :)
Yura_Gag
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