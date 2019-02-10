Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст НБУ у березні проведе аукціон з продажу нерозрізаних аркушів банкнот.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 13:29
НБУ у березні проведе аукціон з продажу нерозрізаних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ у березні проведе аукціон з продажу нерозрізаних аркушів банкнот.
Додано: Пон 25 лют, 2019 13:50
Ну как бы якобы коллекционеры собирают это.
Яко бы в листе стоимость купюр идет больше номинала.
В рамку эти листы вставляют и на стену вешают.
Ну наверное человек позиционирует себя перед товарищами что он на "темной стороне силы".
Ну типа икона такая.
Наверное.
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