Про це повідомляється на сайті національної акціонерної компанії.
Дивися повний текст Ще одне місто через борги може залишитися без опалення.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 14:06
Ще одне місто через борги може залишитися без опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одне місто через борги може залишитися без опалення.
Додано: Пон 25 лют, 2019 14:07
Это там где недавно дороги перекрывали в связи с отсутствием зарплат больше года и где чиновники премию в 10 млн себе выписали?
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