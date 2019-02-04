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Ще одне місто через борги
може залишитися без опалення

Ще одне місто через борги може залишитися без опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 14:06

Ще одне місто через борги може залишитися без опалення

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті національної акціонерної компанії.

Дивися повний текст Ще одне місто через борги може залишитися без опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 14:07

Это там где недавно дороги перекрывали в связи с отсутствием зарплат больше года и где чиновники премию в 10 млн себе выписали?
Moimir
 
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