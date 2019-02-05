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Нацбанк переніс запуск
міжнародної системи IBAN

Нацбанк переніс запуск міжнародної системи IBAN
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 15:19

Нацбанк переніс запуск міжнародної системи IBAN

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк пішов назустріч банкірам і переніс запуск міжнародної системи IBAN з 1 квітня на пізніший термін.

Дивися повний текст Нацбанк переніс запуск міжнародної системи IBAN.
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