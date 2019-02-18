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Борги за житлово-комунальні
послуги збільшилися до 56...

Борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 15:24

Борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56...

Пропонуємо до обговорення:
В останні місяці борги за житлово-комунальні послуги збільшилися в 2 рази і складають нині 56 млрд грн.

Дивися повний текст Борги за житлово-комунальні послуги збільшилися до 56 млрд грн.
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