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Пенсії підвищать: Порошенко
підрахував, скільком...

Пенсії підвищать: Порошенко підрахував, скільком...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 15:29

Пенсії підвищать: Порошенко підрахував, скільком...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України.

Дивися повний текст Пенсії підвищать: Порошенко підрахував, скільком українцям розраховувати на зростання виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 15:29

и снова бла...бла...бла... сколько пенсионеров он посчитал, а на сколько повысят не в состоянии... миллионы считать куда интереснее чем копейки...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 15:36

Ещё неделю назад пенсии не были "компетенцией президента" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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