Про це заявив президент України.
Дивися повний текст Пенсії підвищать: Порошенко підрахував, скільком українцям розраховувати на зростання виплат.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 15:29
Пенсії підвищать: Порошенко підрахував, скільком...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії підвищать: Порошенко підрахував, скільком українцям розраховувати на зростання виплат.
Додано: Пон 25 лют, 2019 15:29
и снова бла...бла...бла... сколько пенсионеров он посчитал, а на сколько повысят не в состоянии... миллионы считать куда интереснее чем копейки...
Додано: Пон 25 лют, 2019 15:36
Ещё неделю назад пенсии не были "компетенцией президента"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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