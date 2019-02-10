RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ допускає скасування норми
про обов'язковий продаж...

НБУ допускає скасування норми про обов'язковий продаж...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 16:00

НБУ допускає скасування норми про обов'язковий продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст НБУ допускає скасування норми про обов'язковий продаж експортної виручки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87535
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 16:00

Угум. Хоть что то хорошее.
сова
 
Повідомлень: 599
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника....
R2 » Сер 20 лют, 2019 13:42
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 13:42
Kudrjavuy
Андрій Зінченко: норми споживання газу без лічильника.... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 14 лют, 2019 12:21
33 1568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 18:42
Kudrjavuy
Зниження норми обов'язкового продажу валюти до 30% не...
R2 » Нед 10 лют, 2019 13:45
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лют, 2019 13:45
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.