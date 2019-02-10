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НБУ допускає скасування норми про обов'язковий продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лют, 2019 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст НБУ допускає скасування норми про обов'язковий продаж експортної виручки
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Додано: Пон 25 лют, 2019 16:00
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