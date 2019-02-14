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День фінансів, 25 лютого:
нагороди для Реви, інспекторів...

День фінансів, 25 лютого: нагороди для Реви, інспекторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 18:55

День фінансів, 25 лютого: нагороди для Реви, інспекторів...

Пропонуємо до обговорення:
Яку компенсацію отримають пенсіонери, що планують дозволити інспекторам з паркування, і чому варто відвідати Валютний Форум.

Дивися повний текст День фінансів, 25 лютого: нагороди для Реви, інспекторів з паркування, і Nokia.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 18:56

Яка дурня.Чи вам більше нічого написати?
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