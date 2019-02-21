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Українцям дозволили великі
"зарплати в конвертах": що...

Українцям дозволили великі "зарплати в конвертах": що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 21:35

Українцям дозволили великі "зарплати в конвертах": що...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ дозволив підприємствам виплачувати зарплати понад 50 тисяч гривень готівкою.

Дивися повний текст Українцям дозволили великі \"зарплати в конвертах\": що змінилося насправді.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 21:35

В целом как бы да, работник имеет право получать свой заработок в любом виде, но мы ребята с вами живем в 21м веке где безнал развивается сумасшедшими темпами и тот, кто получает наличные явно живет не на краю цивилизации, хотя в "тундре" деньги вряд ли нужны. И не нужно забывать, что здесь явно заложена коррупционная составляющая
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 22:23

Коррупцией пахнет за километр.
anton_gms
 
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