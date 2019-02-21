НБУ дозволив підприємствам виплачувати зарплати понад 50 тисяч гривень готівкою.
Дивися повний текст Українцям дозволили великі \"зарплати в конвертах\": що змінилося насправді.
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Додано: Пон 25 лют, 2019 21:35
Українцям дозволили великі "зарплати в конвертах": що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям дозволили великі \"зарплати в конвертах\": що змінилося насправді.
Додано: Пон 25 лют, 2019 21:35
В целом как бы да, работник имеет право получать свой заработок в любом виде, но мы ребята с вами живем в 21м веке где безнал развивается сумасшедшими темпами и тот, кто получает наличные явно живет не на краю цивилизации, хотя в "тундре" деньги вряд ли нужны. И не нужно забывать, что здесь явно заложена коррупционная составляющая
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