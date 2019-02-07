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Юрист розповіла, як реалізується
закон, спрямований на...

Юрист розповіла, як реалізується закон, спрямований на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 00:27

Юрист розповіла, як реалізується закон, спрямований на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні закон, спрямований на боротьбу з боржниками по аліментах, передбачає арешт і примусові роботи для злісних неплатників.

Дивися повний текст Юрист розповіла, як реалізується закон, спрямований на боротьбу з боржниками по аліментах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 00:27

А якщо і на примусових роботах боржник відмовиться працювати? Виріжуть і продадуть нирку, щоб оплатити аліменти?
NetSerpent
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