В Україні закон, спрямований на боротьбу з боржниками по аліментах, передбачає арешт і примусові роботи для злісних неплатників.
Дивися повний текст Юрист розповіла, як реалізується закон, спрямований на боротьбу з боржниками по аліментах.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 00:27
Юрист розповіла, як реалізується закон, спрямований на...
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Дивися повний текст Юрист розповіла, як реалізується закон, спрямований на боротьбу з боржниками по аліментах.
Додано: Вів 26 лют, 2019 00:27
А якщо і на примусових роботах боржник відмовиться працювати? Виріжуть і продадуть нирку, щоб оплатити аліменти?
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