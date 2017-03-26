Про це повідомляє з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки вже житлових будівель оснащено лічильниками тепла.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 07:40
Стало відомо, скільки вже житлових будівель оснащено...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки вже житлових будівель оснащено лічильниками тепла.
Додано: Вів 26 лют, 2019 07:40
Счётчик тепла реально полезная вещь. После установки домового счётчика за счёт Киевэнерго у нас в многоквартирном доме суммы в платёжках за отопление снизились в полтора раза.
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