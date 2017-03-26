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Стало відомо, скільки вже
житлових будівель оснащено...

Стало відомо, скільки вже житлових будівель оснащено...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 07:40

Стало відомо, скільки вже житлових будівель оснащено...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки вже житлових будівель оснащено лічильниками тепла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 07:40

Счётчик тепла реально полезная вещь. После установки домового счётчика за счёт Киевэнерго у нас в многоквартирном доме суммы в платёжках за отопление снизились в полтора раза.
avk
 
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