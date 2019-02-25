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"Нафтогаз" може заплатити
"Укрнафті" за спірний газ як...

"Нафтогаз" може заплатити "Укрнафті" за спірний газ як...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 08:04

"Нафтогаз" може заплатити "Укрнафті" за спірний газ як...

Пропонуємо до обговорення:
Частина цього газу в обсязі 2,062 млрд кубометрів - це спірний газ.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" може заплатити \"Укрнафті\" за спірний газ як за імпортний.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 08:04

Что за бред. Если такой абсурд то лишить Укрнафту лицензии. зачем нам три посредника при добычи недр из украинской земли. Нафтогаз что не может сам добывать нефть?
-Segey-
 
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