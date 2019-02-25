Частина цього газу в обсязі 2,062 млрд кубометрів - це спірний газ.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" може заплатити \"Укрнафті\" за спірний газ як за імпортний.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 08:04
"Нафтогаз" може заплатити "Укрнафті" за спірний газ як...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" може заплатити \"Укрнафті\" за спірний газ як за імпортний.
Додано: Вів 26 лют, 2019 08:04
Что за бред. Если такой абсурд то лишить Укрнафту лицензии. зачем нам три посредника при добычи недр из украинской земли. Нафтогаз что не может сам добывать нефть?
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