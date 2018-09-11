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Чат-боти в вайбері
стануть платними

Чат-боти в вайбері стануть платними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 09:58

Чат-боти в вайбері стануть платними

Пропонуємо до обговорення:
Месенджер Viber з 1 квітня введе монетизацію для чат-ботів.

Дивися повний текст Чат-боти в вайбері стануть платними.
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