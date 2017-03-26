Про це повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.
Дивися повний текст У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 10:15
У Державному космічному агентстві пояснили, чому...
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Дивися повний текст У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос.
Додано: Вів 26 лют, 2019 10:15
..не летаем в космос, потому как: зимой холодно, а с весны начинаются "городи", дачи, шашлыки...
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