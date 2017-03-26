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У Державному космічному
агентстві пояснили, чому...

У Державному космічному агентстві пояснили, чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 10:15

У Державному космічному агентстві пояснили, чому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.

Дивися повний текст У Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 10:15

..не летаем в космос, потому как: зимой холодно, а с весны начинаются "городи", дачи, шашлыки...
maestro71
 
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