Про це свідчать дані секретаріату уряду і міністерств, а також апарату Ради.
Дивися повний текст Стали відомі найвищі зарплати в Кабміні й Раді.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 10:21
Стали відомі найвищі зарплати в Кабміні й Раді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стали відомі найвищі зарплати в Кабміні й Раді.
Додано: Вів 26 лют, 2019 10:22
Цифры, так, поржать. Зачем их публиковать. У меня у мелкого ФОП доход выше :) но дворца нет, мерса нет, дети учатся в Украине, наверное жрем много :)
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