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Стали відомі найвищі
зарплати в Кабміні й Раді

Стали відомі найвищі зарплати в Кабміні й Раді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 10:21

Стали відомі найвищі зарплати в Кабміні й Раді

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані секретаріату уряду і міністерств, а також апарату Ради.

Дивися повний текст Стали відомі найвищі зарплати в Кабміні й Раді.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 10:22

Цифры, так, поржать. Зачем их публиковать. У меня у мелкого ФОП доход выше :) но дворца нет, мерса нет, дети учатся в Украине, наверное жрем много :)
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