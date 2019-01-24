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Xiaomi Mi 9
відривають з руками

Xiaomi Mi 9 відривають з руками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 10:45

Xiaomi Mi 9 відривають з руками

Пропонуємо до обговорення:
У компанії очікують, що зростання не припиниться, і моделей на всіх може не вистачити.

Дивися повний текст Xiaomi Mi 9 відривають з руками.
R2
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Я вообще любитель яблок, но Xiaomi вызывает только положительные эмоции.
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greenozon
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