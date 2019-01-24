У компанії очікують, що зростання не припиниться, і моделей на всіх може не вистачити.
Дивися повний текст Xiaomi Mi 9 відривають з руками.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 10:45
Xiaomi Mi 9 відривають з руками
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Дивися повний текст Xiaomi Mi 9 відривають з руками.
Додано: Вів 26 лют, 2019 10:45
Я вообще любитель яблок, но Xiaomi вызывает только положительные эмоции.
Додано: Вів 26 лют, 2019 10:50
в ксяомі найгірший (найбільший) рівень опромінення радіопередавачем
+50грн !
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