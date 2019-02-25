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У Кабміні пояснили, чому
пенсії підвищують зараз

У Кабміні пояснили, чому пенсії підвищують зараз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 12:08

У Кабміні пояснили, чому пенсії підвищують зараз

Пропонуємо до обговорення:
Павло Розенко запевняє, що підвищення пенсій в березні відбувається незалежно від майбутніх президентських виборів.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому пенсії підвищують зараз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 12:08

Да какая разница, почему.
Главное - "это все не перед выборами"
Правда, правда)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 12:24

когда овощ накидывал пенсию, был крепким хозяйственником в представлении недалекого электората, у порошка тоже выбора нет, электорат то все тот же))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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