Павло Розенко запевняє, що підвищення пенсій в березні відбувається незалежно від майбутніх президентських виборів.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому пенсії підвищують зараз.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 12:08
У Кабміні пояснили, чому пенсії підвищують зараз
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Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому пенсії підвищують зараз.
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:08
Да какая разница, почему.
Главное - "это все не перед выборами"
Правда, правда)))
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:24
когда овощ накидывал пенсию, был крепким хозяйственником в представлении недалекого электората, у порошка тоже выбора нет, электорат то все тот же))
главное оружие рашистов - ложь
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