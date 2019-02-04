До України у 2018 році було імпортовано аграрної продукції на 5,5 млрд доларів, що на 17,4% більше ніж у 2017 році.
Дивися повний текст Імпорт агропродукції в Україну торік збільшився на 17%.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 12:14
Імпорт агропродукції в Україну торік збільшився на 17%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт агропродукції в Україну торік збільшився на 17%.
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:14
А потом скажите, что автор нашумевшей фразы "украинцы много едят" был не прав ;)
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:22
а еще много мандят
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:26
а если учесть и вот эту статью https://news.finance.ua/ru/news/-/44454 ... -analitiki - то становится ясно, что и на пути к агродержаве мы сбились с пути.
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:48
Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2018 році
Експорт тис.дол. США
I. Живі тварини; продукти тваринного походження 1 211 077,8
II. Продукти рослинного походження 9 886 337,1
Из них
10 зерновi культури 7 240 723,1
12 насіння і плоди олійних рослин 1 954 149,8
II. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 4 496 598,6
За 18-ый аграрный экспорт страны составил 15,6 млрд. долларов. Однако, если вычесть зерновые и подсолнечник, то на долю остальной продукции падает всего 6,4 млрд, и Украина очень близка к тому, чтобы с учетом темпов роста импорта стать нетто - импортером продовольствия уже в ближайшем будущем.
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