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Імпорт агропродукції в Україну торік збільшився на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лют, 2019 12:24
Пропонуємо до обговорення:
До України у 2018 році було імпортовано аграрної продукції на 5,5 млрд доларів, що на 17,4% більше ніж у 2017 році.
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