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ГМО - Погано це чи Добре? /
Генетична Інженерія та наша Їжа

ГМО - Погано це чи Добре? / Генетична Інженерія та наша Їжа
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 13:24

ГМО - Погано це чи Добре? / Генетична Інженерія та наша Їжа

Генетично модифікований організм - Добре це чи Погано?
ГМО - це організм, генотип якого було змінено за допомогою методів генної інженерії. :shock:
soldier21ofcentury
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