З травня минулого року відмову в наданні субсидії отримали 480 000 домогосподарств, з них 3500 домогосподарств отримали відмову в цьому році.
Дивися повний текст Цього року 3,5 тис. домогосподарств відмовили в субсидії.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 13:38
Цього року 3,5 тис. домогосподарств відмовили в субсидії
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Дивися повний текст Цього року 3,5 тис. домогосподарств відмовили в субсидії.
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