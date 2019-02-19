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Минулого року будівлі Ради
дезінфікували за 6 тис. грн

Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 14:18

Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Дивися повний текст Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 14:18

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