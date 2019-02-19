Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Дивися повний текст Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 14:18
Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн
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Дивися повний текст Минулого року будівлі Ради дезінфікували за 6 тис. грн.
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