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У Омеляна відзвітували, як
просувається гіперлуп (документ)

У Омеляна відзвітували, як просувається гіперлуп (документ)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 14:21

У Омеляна відзвітували, як просувається гіперлуп (документ)

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України продовжує реалізовувати положення Меморандуму Hyperloop Transportation Technologies.

Дивися повний текст У Омеляна відзвітували, як просувається гіперлуп (документ).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 14:21

"Без комментариев"...
Только по причине знания технологий и кто в чём имеет "Гешефт".
-" Это на 70 лет выбрасывает назад Украину."
Kudrjavuy
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