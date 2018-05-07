Міністерство інфраструктури України продовжує реалізовувати положення Меморандуму Hyperloop Transportation Technologies.
Дивися повний текст У Омеляна відзвітували, як просувається гіперлуп (документ).
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Додано: Вів 26 лют, 2019 14:21
У Омеляна відзвітували, як просувається гіперлуп (документ)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Омеляна відзвітували, як просувається гіперлуп (документ).
Додано: Вів 26 лют, 2019 14:21
"Без комментариев"...
Только по причине знания технологий и кто в чём имеет "Гешефт".
-" Это на 70 лет выбрасывает назад Украину."
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