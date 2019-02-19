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За рік Україна скоротила
експорт свинини на рекордні...

За рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 14:31

За рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні...

Пропонуємо до обговорення:
Натомість, імпорт свинини Україною за рік зріс на 510% - до 28,6 тис. тонн.

Дивися повний текст За рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні майже 300% - аналітики.
R2
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