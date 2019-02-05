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Народный рейтинг
карт с кешбэком

Народный рейтинг карт с кешбэком
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:28

Народный рейтинг карт с кешбэком

Следующим рейтингом, над которым я уже начал трудиться, будет то, что вынесено в заголовок темы.
Точнее, пока что самого рейтинга нет (голосование будет добавлено позднее).
Пока идет процесс сбора информации и выработка критериев для рейтинга.

Прошу всех по возможности мне помочь.
Итак, что будем оценивать.
Все карты, по которым есть кешбэк - бонусами или "живыми" деньгами.

Критерии оценки (предварительно!) будут следующие:
1. Месячный объем кешбэка (максимально возможная сумма).
2. Живыми деньгами или бонусами.
3.
4.
5.
Я бы не хотел выкладывать сразу все карты и давать информацию конкурирующим организациям... Поэтому кое-что пока останется за кадром.

Прошу помочь в следующем:
1) перечень кредитных карт по всем украинским банкам, по которым есть кешбэк. Делаю ударение - КРЕДИТНЫХ КАРТ. Т.е. карты "Укрэксимбанка" - Голд, Платинум и т.д. и т.п. карты - рассматривать не будем;
2) если это суперредкая карта, но по ней есть кешбэк - ссылку на тарифы и условия кешбэчной программы.

Понеслось! :) :)
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 17:32

а чого тільки кредитні?
Гриценко...наш Президент
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ShtormK

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