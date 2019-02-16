Про це користувачам сервісу повідомили в розсилці.
Дивися повний текст «ПриватБанк» закриває сервіс iPay.
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Додано: Вів 26 лют, 2019 16:40
«ПриватБанк» закриває сервіс iPay
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «ПриватБанк» закриває сервіс iPay.
Додано: Вів 26 лют, 2019 16:40
Че, не пошло?
А как тут пиарили, как пиарили. Аж слюни из монитора брызгали.
Додано: Вів 26 лют, 2019 16:46
Потому что с помощью этой штуки можно легко снимать деньги с карты находящегося рядом человека, что недавно было замечено в метро? )))
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