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«ПриватБанк»
закриває сервіс iPay

«ПриватБанк» закриває сервіс iPay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:40

«ПриватБанк» закриває сервіс iPay

Пропонуємо до обговорення:
Про це користувачам сервісу повідомили в розсилці.

Дивися повний текст «ПриватБанк» закриває сервіс iPay.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:40

Че, не пошло?
А как тут пиарили, как пиарили. Аж слюни из монитора брызгали.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:46

Потому что с помощью этой штуки можно легко снимать деньги с карты находящегося рядом человека, что недавно было замечено в метро? )))
den783245
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Повідомлень: 1
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