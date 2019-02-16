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НКРЕКП змінила тариф на холодну
воду в декількох областях

НКРЕКП змінила тариф на холодну воду в декількох областях
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:43

НКРЕКП змінила тариф на холодну воду в декількох областях

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла рішення про зміну тарифу на холодне водопостачання і водовідведення в декількох областях.

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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:43

В Виннице вода перестала вонять хлоркой. Теперь она воняет рыбой.
И это где? Это в сладкой столице Украины. Фонтан не рулит, рулит чистая вода в водопроводах.
p_a_l
 
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