Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман назвав стратегічне завдання для України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лют, 2019 16:47
Гройсман назвав стратегічне завдання для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав стратегічне завдання для України.
Додано: Вів 26 лют, 2019 16:47
блаблабла .......
....... позволит ввести новые формулы справедливого ценообразования..... Та ты шо? Правда??? прям справедливые????
|