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Гройсман назвав стратегічне
завдання для України

Гройсман назвав стратегічне завдання для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:47

Гройсман назвав стратегічне завдання для України

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман назвав стратегічне завдання для України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:47

блаблабла .......

....... позволит ввести новые формулы справедливого ценообразования..... Та ты шо? Правда??? прям справедливые????
сова
 
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