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За рік в економіку Донецької області інвестовано 25 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лют, 2019 16:49
Пропонуємо до обговорення:
У січні-грудні 2018 року підприємствами та організаціями Донецької області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно, за попередніми даними, 25651,0 млн грн капітальних інвестицій, що на 54,6% більше, ніж в січні-грудні 2017 року.
Дивися повний текст За рік в економіку Донецької області інвестовано 25 млрд грн
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Додано: Вів 26 лют, 2019 16:49
Не поняла ..... они туда еще и 25 лярдов кинули????? А там об этом знают???
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сова
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