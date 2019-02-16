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За рік в економіку Донецької
області інвестовано 25 млрд грн

За рік в економіку Донецької області інвестовано 25 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:49

За рік в економіку Донецької області інвестовано 25 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
У січні-грудні 2018 року підприємствами та організаціями Донецької області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно, за попередніми даними, 25651,0 млн грн капітальних інвестицій, що на 54,6% більше, ніж в січні-грудні 2017 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лют, 2019 16:49

Не поняла ..... они туда еще и 25 лярдов кинули????? А там об этом знают???
сова
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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