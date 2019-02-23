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"Ви виграли квартиру": в Україні з'явився новий вид...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лют, 2019 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Дивися повний текст \"Ви виграли квартиру\": в Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
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Додано: Вів 26 лют, 2019 17:27
Так может оно и к лучшему. Ну пора бы уже голову на плечах иметь.
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